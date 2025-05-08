Дмитриев: процесс возвращения иностранных компаний уже начался

По словам Дмитриева, наблюдается все больше регистрации иностранных товарных знаков, и это «один из хороших индикаторов». Дмитриев отметил, что многие зарубежные компании заинтересованы в возвращении в Россию и «ведут прямые переговоры, в том числе очень активные». Имеются в виду предприятия в различных секторах.