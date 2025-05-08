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Дмитриев: процесс возвращения иностранных компаний уже начался

Ведомости

Прогноз насчет первого факта возвращения в Россию иностранных компаний уже во II квартале 2025 г. сохраняется. Процесс уже начался, подтвердил прессе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Дмитриева, наблюдается все больше регистрации иностранных товарных знаков, и это «один из хороших индикаторов». Дмитриев отметил, что многие зарубежные компании заинтересованы в возвращении в Россию и «ведут прямые переговоры, в том числе очень активные». Имеются в виду предприятия в различных секторах.

В середине апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) создал рабочую группу для подготовки предложений по условиям возобновления работы иностранных инвесторов в РФ. Кроме российских компаний, участниками группы стали объединения иностранного бизнеса – такие, как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Директор аналитического департамента Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (АНО «ЦКИТ») Иван Чалин заявлял на апрельском форуме «Связь-2025», что участники IT-отрасли прорабатывают перечень ограничений на случай возврата иностранных IT-вендоров на российский рынок. Директор ЦКИТ Илья Массух уточнял «Ведомостям», что меры рассматривались на заседании общественного совета при Минцифры в конце марта и сейчас дорабатываются. Итоговый вариант должен быть направлен в министерство до конца мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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