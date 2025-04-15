Бизнес готовит предложения по условиям возвращения иностранных компаний

Бизнес готовит предложения по условиям возвращения иностранных компанийРСПП объединился с иностранными ассоциациями для выработки механизма
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов на территории России, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с работой группы. В ней помимо российских компаний состоят объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), отметили собеседники. Отдельные предложения также есть у «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса), рассказали «Ведомостям» собеседники в этих организациях.
Сейчас власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний, писали «Ведомости» 25 февраля. Возвращение иностранных компаний из недружественных государств может происходить только с разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, при принятии решений будет учитываться позиция профильного ведомства, отмечал ранее представитель Минфина. Власти хотят предоставить российскому бизнесу возможность оценить риски в случае возобновления работы отдельных зарубежных компаний и выразить свое мнение о последствиях, сообщал 10 апреля РБК. В предварительной версии перечня требований к возвращающемуся бизнесу названы локализация производства в России, обеспечение трансфера технологий, размещение в России максимально возможной цепочки элементов, включая производственные мощности, инженерные и НИОКР-центры, указывало издание.