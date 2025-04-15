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Бизнес готовит предложения по условиям возвращения иностранных компаний

РСПП объединился с иностранными ассоциациями для выработки механизма
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
По мнению главы РСПП Александра Шохина, возвращение иностранного бизнеса в нашу страну – чувствительная для российского бизнеса тема
По мнению главы РСПП Александра Шохина, возвращение иностранного бизнеса в нашу страну – чувствительная для российского бизнеса тема / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов на территории России, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с работой группы. В ней помимо российских компаний состоят объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), отметили собеседники. Отдельные предложения также есть у «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса), рассказали «Ведомостям» собеседники в этих организациях.

Сейчас власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний, писали «Ведомости» 25 февраля. Возвращение иностранных компаний из недружественных государств может происходить только с разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, при принятии решений будет учитываться позиция профильного ведомства, отмечал ранее представитель Минфина. Власти хотят предоставить российскому бизнесу возможность оценить риски в случае возобновления работы отдельных зарубежных компаний и выразить свое мнение о последствиях, сообщал 10 апреля РБК. В предварительной версии перечня требований к возвращающемуся бизнесу названы локализация производства в России, обеспечение трансфера технологий, размещение в России максимально возможной цепочки элементов, включая производственные мощности, инженерные и НИОКР-центры, указывало издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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