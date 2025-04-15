Бизнес готовит предложения по условиям возвращения иностранных компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов на территории России, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с работой группы. В ней помимо российских компаний состоят объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), отметили собеседники. Отдельные предложения также есть у «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса), рассказали «Ведомостям» собеседники в этих организациях.