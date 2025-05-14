Бизнес представил Путину возможные условия возвращения иностранных компаний«Деловая Россия» считает, что их необходимо разделить на три категории в зависимости от поведения при уходе
Предприниматели из объединения «Деловая Россия» (представляет интересы несырьевых компаний) изложили президенту России Владимиру Путину свое видение условий возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. На встрече 13 мая председатель «Деловой России» Алексей Репик предложил разделить ушедшие компании на несколько категорий в зависимости от их поведения при выходе с российского рынка.
С чем выступил бизнес на встрече с Путиным
Грести всех под одну гребенку неуместно, подчеркнул он. Например, часть зарубежных компаний сохранили присутствие в России и продолжили инвестировать, несмотря на давление со стороны своих политиков, поэтому к ним нужно относиться «трепетно, бережно, как к своим», считает Репик.
Бизнес, который уходил «с уважением, без ущерба для потребителей», а также передавал активы российским инвесторам, сохраняя возможность вернуться, должен создавать совместные предприятия с российскими партнерами с сохранением за последними акционерного контроля, уверен он. По его мнению, для предприятий стратегических отраслей такой формат должен стать обязательным.
В то же время компании, которые подвели российских контрагентов, не выполнив своих договорных и гарантийных обязательств, обязаны при возвращении сначала возместить понесенные убытки, а если ущерб был нанесен потребителям, то внести соответствующую компенсацию в российский бюджет, считает председатель «Деловой России». По мнению Репика, возврат на российский рынок необходимо полностью заблокировать для бизнеса, представители которого «позволяли себе выраженную антироссийскую риторику, поддерживали ВСУ» (такие предложения уже звучали в Госдуме).
Российская экономика не должна закрываться, отечественный бизнес приветствует выход на рынок компаний из любой страны, как и любую здоровую конкуренцию, подчеркнул он. «Время, когда мы давали зеленый свет всему зарубежному в ущерб себе, безвозвратно прошло. Внутренний инвестор должен быть у нас в абсолютном приоритете», – отметил председатель «Деловой России».
Как отреагировал президент
Путин в ответ на предложения бизнеса призвал подходить к вопросу возвращения иностранцев более прагматично и индивидуально. Необходимо проанализировать, насколько выгодно российскому рынку появление той или иной компании, уверен он.
«Я, знаете, по-простому скажу, по-народному: невыгодно – надо найти 1000 причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании.
И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас. А по одной будем спорить в судах лет 15 как минимум», – сказал президент. При этом необходимо обязательно учитывать поведение партнеров в предыдущие три года, согласился он. По его словам, часть компаний уходили из России «со слезами», исключительно из-за давления властей своих стран. Этот фактор должен учитываться правительством, отметил Путин.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что при решении вопроса о допуске на российский рынок ушедшей компании правительство будет интересовать объем инвестиций российского бизнеса в конкретную отрасль, так как необходимо дать ему время их окупить и получить «необходимую доходность на вложенный капитал».
«Ведомости» отправили запрос представителю Минфина.
Позиция властей и других бизнес-объединений
Разработать правила возвращения западных компаний в Россию Путин поручил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте. Он подчеркнул, что отечественные производители должны получить преимущество. Проект условий для возвращения иностранных компаний в Россию уже подготовлен, говорил 9 апреля замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, документ согласуют с другими ведомствами. На более серьезном уровне об этом публично не говорили. Уже спустя месяц, 8 мая, о предстоящей проработке критериев возвращения на российский рынок иностранных компаний заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Крупнейшие российские бизнес-объединения сейчас ведут работу по подготовке предложений, касающихся возобновления деятельности иностранных инвесторов, писали «Ведомости» 15 апреля. Например, РСПП создал специальную рабочую группу совместно с Американской торговой палатой и Ассоциацией европейского бизнеса. Отдельные предложения есть также у Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса).
Рассмотрение вопроса о возвращении ушедших иностранных компаний должно носить индивидуальный характер исходя из интересов России и отечественного бизнеса, полагает президент «Опоры России» Александр Калинин. При этом необходимо учитывать и их поведение перед уходом и после, отдавая приоритет тем, кто выполнил обязательства перед персоналом и контрагентами, уверен он. Возвращение западных компаний – это позитивный фактор для развития конкуренции и инвестиций, отмечает Калинин. В конечном счете оно может привести к трансферу технологий, росту инновационности бизнеса, к снижению цен, повышению качества оказания услуг, добавляет он. Для размещения зарубежных производств на территории России можно предусмотреть условие о локализации, передаче технологий и создании инженерных центров, а также о работе с российскими поставщиками, говорит Калинин.
Кроме того, при наличии опциона на обратный выкуп необходимо пересмотреть долю участия иностранцев, если за время их отсутствия местные собственники инвестировали в развитие бизнеса, полагает он. Многие крупные компании при уходе с российского рынка предусмотрели в контрактах возможность обратного выкупа акций. В их числе Mercedes-Benz (срок действия опциона – шесть лет с момента продажи), Renault (10 лет), McDonald’s (15 лет), L’Occitane (пять лет) и др.
ТПП считает необходимым при решении вопроса о допуске западных инвесторов в Россию придерживаться отраслевого подхода, говорит вице-президент палаты Елена Дыбова. По отдельным направлениям отечественному бизнесу удалось закрыть потребности внутреннего рынка и сейчас важно дать этим инвестициям окупиться, полагает она. Чтобы у российских компаний в будущем была возможность конкурировать с иностранцами, нужно дать им время встать на ноги, уверена Дыбова. В тех случаях, когда отрасли испытывают серьезные сложности с импортозамещением или созданием новых цепочек поставок, можно рассмотреть более гибкие условия, отмечает она, подчеркивая при этом, что возвращение в любом случае не должно быть легким.
Какие отрасли нуждаются в иностранцах
Проще всего на российский рынок будет вернуться компаниям, которые ориентированы на потребительский сектор, например торговым сетям, производителям пищевых продуктов и напитков, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. При этом сложнее будет возобновить работу высокотехнологичному бизнесу, который понес значительные потери, покидая отечественный рынок, полагает он. Правительству при определении условий возвращения придется непросто, так как необходимо будет найти грань между интересами потребителей и российских компаний, считает Абрамов.
Сейчас довольно сложно определить, какие именно отрасли нуждаются в иностранных инвестициях, необходима очень большая комплексная работа, говорит Дыбова. При этом уже сейчас есть направления, которые позитивно отреагировали бы на такое возвращение, полагает она. Среди них, например, производство лекарственных средств (в частности, субстанций и компонентов для них), высокотехнологичные производства, станкостроение, а также производство тканей и химическая промышленность, перечисляет Дыбова.