Бизнес представил Путину возможные условия возвращения иностранных компаний

Рассмотрение вопроса о возвращении ушедших иностранных компаний должно носить индивидуальный характер исходя из интересов России и отечественного бизнеса, полагает президент «Опоры России» Александр Калинин. При этом необходимо учитывать и их поведение перед уходом и после, отдавая приоритет тем, кто выполнил обязательства перед персоналом и контрагентами, уверен он. Возвращение западных компаний – это позитивный фактор для развития конкуренции и инвестиций, отмечает Калинин. В конечном счете оно может привести к трансферу технологий, росту инновационности бизнеса, к снижению цен, повышению качества оказания услуг, добавляет он. Для размещения зарубежных производств на территории России можно предусмотреть условие о локализации, передаче технологий и создании инженерных центров, а также о работе с российскими поставщиками, говорит Калинин.