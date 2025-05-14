Алексей Репик: «Все, кто не хотел уходить, хотят вернуться»

– У них прямые нормы закона об ограничениях. Наверное, понять можно. Нужно тоже хорошо представлять себе общую конструкцию, общий коленкор. Пока политика идет впереди экономики и глобалистские подходы торжествуют над национальными интересами, над суверенными интересами – в том числе и экономика стран, бизнес которых сейчас живет в режиме ими самими наложенных ограничений, – разговор с бизнесом чуть-чуть несвоевременен. У бизнеса лишь один ключ от принятия решения в собственных интересах, и, к сожалению, нужно, чтобы еще повернулся второй ключ – т. е. их регуляторы, их политики. Целый ряд, к сожалению, наших бывших традиционных партнеров – я говорю в первую очередь про европейские страны, – честно говоря, загнаны в определенный угол. Они сказали «а» и не могут не сказать теперь «б». Я сейчас говорю, конечно, про политиков, про руководство стран. И вы видите, как потихонечку на каждых выборах у них там постоянно что-то меняется. Потому что и бизнес, и люди там начинают немножко уставать от того, что сами себя все время пытаются выпороть за счет своих же компаний.