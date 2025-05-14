Алексей Репик: «Все, кто не хотел уходить, хотят вернуться»

«Все, кто не хотел уходить, хотят вернуться»Председатель «Деловой России» рассказал «Ведомостям», когда заграничный бизнес снова заработает в РФ
После избрания Дональда Трампа президентом США активно обсуждают возвращение в Россию западных компаний. Правда, сами западные компании публично не признаются в желании вернуться. Председатель «Деловой России» Алексей Репик после встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал специальному корреспонденту «Ведомостей», почему бизнес сохраняет режим тишины и почему даже длительные санкции не окажутся помехой, когда будет политическое решение о возможности возврата.
– Я не могу комментировать в силу того, что я общался с несколькими десятками компаний, которые обсуждают форматы [возвращения]. К примеру, японские компании просили семинар провести на предмет, какие возможны варианты возврата. Уходить же многие не хотели. Все, кто не хотел уходить, хотят вернуться. Вопрос, насколько могут, в какой момент.
Уходила в свое время компания Uniqlo. Там был интересный кейс. Я очень хорошо знаю основателя компании Тадаси Янаи, уважаемый мною человек, великолепный предприниматель. Он сказал, что мы не уйдем, будем оставаться до последнего, потому что для него важны его клиенты и его компания. Что потом произошло? Правые японские экстремисты перед его офисами устраивали какой-то кавардак, чуть ли не массовые акции вандализма. Его заставили, по сути, себя уговорить. Сейчас мы с ним общались. Он говорит: «Вы знаете, я пообещал. Я буду выполнять свое обещание – не возвращаться, потому что из меня вытянули слово. А для меня слово – честь, оно имеет значение. И нам, может быть, и хочется вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях».
Все компании разные. Помните <...> все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные – каждая несчастлива по-своему. Будут искать, наверное, правильный момент, правильные окна. Но моя-то работа в другом. Моя работа, чтобы наши российские коллеги тоже время не теряли и сумели хотя бы какую-то значимую часть домашнего рынка себе не просто вернуть, а его занять и зафиксировать за собой.
– А вы американские законы про инвестиции видели?
– У них прямые нормы закона об ограничениях. Наверное, понять можно. Нужно тоже хорошо представлять себе общую конструкцию, общий коленкор. Пока политика идет впереди экономики и глобалистские подходы торжествуют над национальными интересами, над суверенными интересами – в том числе и экономика стран, бизнес которых сейчас живет в режиме ими самими наложенных ограничений, – разговор с бизнесом чуть-чуть несвоевременен. У бизнеса лишь один ключ от принятия решения в собственных интересах, и, к сожалению, нужно, чтобы еще повернулся второй ключ – т. е. их регуляторы, их политики. Целый ряд, к сожалению, наших бывших традиционных партнеров – я говорю в первую очередь про европейские страны, – честно говоря, загнаны в определенный угол. Они сказали «а» и не могут не сказать теперь «б». Я сейчас говорю, конечно, про политиков, про руководство стран. И вы видите, как потихонечку на каждых выборах у них там постоянно что-то меняется. Потому что и бизнес, и люди там начинают немножко уставать от того, что сами себя все время пытаются выпороть за счет своих же компаний.
– Санкции санкциям рознь. Вопрос на самом деле, скорее, не про санкции. Владимир Владимирович [Путин] хорошо сказал: когда им нужно покупать какие-то вещи у нас, они их покупают. Разрешения себе выпускают, отдельные специальные режимы находят.
– Конечно. А из общего правила у нас может быть все исключение, кроме чего-нибудь одного, никому не нужного. Это абсолютно работоспособная конструкция. Поэтому я честно скажу, что это, скорее, вопрос момента. Ситуация меняется динамично. В прошлом году от тех же американских представителей была иная риторика, чем в этом году. И это распространяется и на их политические круги. Это вопрос динамический.
– Если мне что-то будет сильно нужно из их продукции, я найду возможность купить. Мы уходим из совсем жестко регламентированного рамочного мира транснациональных корпораций в куда более такой – по-хорошему это назовем – мир партизанской торговли. Если что-то нужно, ты всегда найдешь возможности это получить. Запрещают одно – находим хорошую альтернативу. Запрещают другое – находим третью альтернативу. Эта игра – она очень предпринимательская. Постоянно, что называется, догони – не догоню. Санкции, санкции, санкции – обход, обход, обход. Если честно, когда политика европейских и американских коллег заставляла нас, вместо того чтобы дело делать и заниматься полезным трудом – не знаю, на Марс там лететь, – бегать, как зайцев, и перепрыгивать через санкции, это просто неэффективно и несправедливо по отношению к бизнесу. Нас создали, чтобы мы что-то делали, чтобы вклад и польза от нас были. А мы сидим и занимаемся пробуксовками по глупости некоторых странных зарубежных политиков.