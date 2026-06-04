Греф опроверг планы «Сбера» по покупке доли в Ozon

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов 28 мая рассказал, что банк в рамках сделки с Wildberries и Russ (RWB) приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только обозначенные уже 5% в «Вайлдберриз банке», но и в других «цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы». Он напомнил, что во всех этих активах банк сможет в дальнейшем увеличить долю, но она останется миноритарной. При этом ВТБ не ведет переговоров о «чем-то подобном» с другими банками маркетплейсов – Ozon и «Яндекса».