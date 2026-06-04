Греф опроверг планы «Сбера» по покупке доли в Ozon
Греф уточнил, что «Сбер» сохраняет партнерские отношения с крупными онлайн-платформами, включая Ozon и Wildberries, однако речь о покупке долей в их капитале не идет.
Поводом для обсуждения стало заявление в эфире телеканала РБК основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова о том, что инвестиционная компания обсуждала продажу своей доли в маркетплейсе Ozon «Сберу», но достичь договоренности не удалось.
При этом «Коммерсанту» рассказали три собеседника на инвестиционном рынке, что структуры «Сбера» ведут переговоры о вхождении в состав совладельцев Ozon. По данным издания, речь идет о покупке пакета АФК «Система» стоимостью более 300 млрд руб, который может перейти финансовой организации в счет существующего долга. Сейчас ее доля составляет 31,8%. Представители «Сбера» и Ozon отказались от комментариев. Пресс-секретарь АФК «Система» Иван Макушок сказал, что переговоров нет.
Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов 28 мая рассказал, что банк в рамках сделки с Wildberries и Russ (RWB) приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только обозначенные уже 5% в «Вайлдберриз банке», но и в других «цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы». Он напомнил, что во всех этих активах банк сможет в дальнейшем увеличить долю, но она останется миноритарной. При этом ВТБ не ведет переговоров о «чем-то подобном» с другими банками маркетплейсов – Ozon и «Яндекса».