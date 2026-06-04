Фадеев сообщил об ответе ООН на письмо по Старобельску
22 мая Фадеев призвал ООН оценить украинскую атаку на общежитие колледжа в Старобельске как военное преступление.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку, произошедшую 22 мая в ЛНР, «чудовищным преступлением». По его словам, ответственные за нее должны понести наказание. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что приоритетной задачей остается помощь пострадавшим и проведение спасательных работ.
22 мая украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. Спасательная операция завершилась 24 мая.