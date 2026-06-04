Фадеев сообщил об ответе ООН на письмо по Старобельску

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на обращение России, связанное с ударом по Старобельску. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в рамках ПМЭФа.