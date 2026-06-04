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Фадеев сообщил об ответе ООН на письмо по Старобельску

Ведомости

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на обращение России, связанное с ударом по Старобельску. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в рамках ПМЭФа.

22 мая Фадеев призвал ООН оценить украинскую атаку на общежитие колледжа в Старобельске как военное преступление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку, произошедшую 22 мая в ЛНР, «чудовищным преступлением». По его словам, ответственные за нее должны понести наказание. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что приоритетной задачей остается помощь пострадавшим и проведение спасательных работ.

22 мая украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. Спасательная операция завершилась 24 мая.

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