МИД: Россия приветствовала бы тесное сближение Азербайджана и ЕАЭС
Россия хотела бы видеть сближение Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), но дальнейшее развитие отношений в этом направлении зависит от позиции Баку. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
«Мы приветствовали бы самое тесное сближение, но это уже зависит от наших азербайджанских коллег, их настрой прежде всего важен», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
Также дипломат отметил, что российско-азербайджанские отношения вернулись к нормальному ритму и обладают значительным потенциалом развития по широкому кругу направлений.
27 марта президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и Азербайджаном опираются на прочный фундамент общего исторического и культурного наследия. 11 марта глава РФ также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тогда лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, включая вопросы доставки гуманитарных грузов, а также подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества.