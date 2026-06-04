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Главная / Политика /

МИД: Россия приветствовала бы тесное сближение Азербайджана и ЕАЭС

Ведомости

Россия хотела бы видеть сближение Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), но дальнейшее развитие отношений в этом направлении зависит от позиции Баку. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Мы приветствовали бы самое тесное сближение, но это уже зависит от наших азербайджанских коллег, их настрой прежде всего важен», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Также дипломат отметил, что российско-азербайджанские отношения вернулись к нормальному ритму и обладают значительным потенциалом развития по широкому кругу направлений.

27 марта президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и Азербайджаном опираются на прочный фундамент общего исторического и культурного наследия. 11 марта глава РФ также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тогда лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, включая вопросы доставки гуманитарных грузов, а также подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества.

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