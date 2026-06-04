МИД: Россия приветствовала бы тесное сближение Азербайджана и ЕАЭС

27 марта президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и Азербайджаном опираются на прочный фундамент общего исторического и культурного наследия. 11 марта глава РФ также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тогда лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, включая вопросы доставки гуманитарных грузов, а также подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества.