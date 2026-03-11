Путин обсудил с Алиевым ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе разговора Путин поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за помощь в организации доставки гуманитарных грузов для иранского населения через территорию Азербайджана.
«При обмене мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами», – говорится в сообщении Кремля.
Стороны также затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах на основе стратегического партнерства и союзничества.
11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что Москва поддерживает постоянный контакт с руководством Ирана.
10 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По данным Кремля, российский лидер подтвердил позицию России в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его урегулирования политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, выразил благодарность за помощь РФ, включая гуманитарную поддержку Ирана. При этом, как отметил Песков, в ходе разговора лидеры не обсуждали возможность возобновления переговоров Тегерана с США.