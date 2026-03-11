Путин обсудил с Алиевым ситуацию на Ближнем Востоке

10 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По данным Кремля, российский лидер подтвердил позицию России в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его урегулирования политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, выразил благодарность за помощь РФ, включая гуманитарную поддержку Ирана. При этом, как отметил Песков, в ходе разговора лидеры не обсуждали возможность возобновления переговоров Тегерана с США.