Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин и Пезешкиан не обсуждали возобновление переговоров Ирана с США

Ведомости

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора, который прошел 10 марта, не обсуждали требования, которые предложила Исламская Республика Иран для возобновления переговоров с США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В наше время трудно говорить о степени достоверности этой информации. Является ли это какой-то правдивой информацией или информационным вбросом. Тут определенная доля сомнения должна всегда присутствовать», – добавил он.

Песков также напомнил слова Путина о том, что Россия всегда готова внести вклад в дело восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В Иране назвали условия для переговоров с США

Политика / Международные новости

Al Mayadeen 11 марта сообщало, что условия Ирана для начала переговоров с США включают в себя гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию. По данным издания, Тегеран продолжает отвергать все попытки посредничества в вопросе прекращения огня, «выдвигая условия и требуя реальных гарантий».

10 марта Путин провел телефонный разговор с Пезешкианом. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «в связи с израильско-американской агрессией против Ирана». Российский лидер подтвердил свою позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, выразил признательность за помощь России, включая гуманитарную поддержку для Ирана.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь