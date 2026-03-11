Песков: Путин и Пезешкиан не обсуждали возобновление переговоров Ирана с США
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора, который прошел 10 марта, не обсуждали требования, которые предложила Исламская Республика Иран для возобновления переговоров с США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«В наше время трудно говорить о степени достоверности этой информации. Является ли это какой-то правдивой информацией или информационным вбросом. Тут определенная доля сомнения должна всегда присутствовать», – добавил он.
Песков также напомнил слова Путина о том, что Россия всегда готова внести вклад в дело восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Al Mayadeen 11 марта сообщало, что условия Ирана для начала переговоров с США включают в себя гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию. По данным издания, Тегеран продолжает отвергать все попытки посредничества в вопросе прекращения огня, «выдвигая условия и требуя реальных гарантий».
10 марта Путин провел телефонный разговор с Пезешкианом. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «в связи с израильско-американской агрессией против Ирана». Российский лидер подтвердил свою позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, выразил признательность за помощь России, включая гуманитарную поддержку для Ирана.