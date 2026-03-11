Песков: Путин и Пезешкиан не обсуждали возобновление переговоров Ирана с США

10 марта Путин провел телефонный разговор с Пезешкианом. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «в связи с израильско-американской агрессией против Ирана». Российский лидер подтвердил свою позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, выразил признательность за помощь России, включая гуманитарную поддержку для Ирана.