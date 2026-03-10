Газета
Политика

Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «в связи с израильско-американской агрессией против Ирана». Об этом сообщает Кремль.

Российский лидер подтвердил свою позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, выразил признательность за помощь России, включая гуманитарную поддержку для Ирана.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи 10 марта говорил, что Россия выступает за скорейшее снижение напряженности на Ближнем Востоке и возвращение ситуации к дипломатическому урегулированию. Глава российского МИДа также отметил готовность Москвы содействовать снижению напряженности при условии учета интересов безопасности Ирана и его соседей по региону.

28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану. В первый день конфликта погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его близкие, а также секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ на это Тегеран начал атаковать американские базы на Ближнем Востоке и в Израиле.

