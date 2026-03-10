Лавров заявил Аракчи о настрое РФ на деэскалацию на Ближнем Востоке

10 марта президент США Дональд Трамп пригрозил усилить удары по Ирану, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. По словам американского лидера, сила атак может быть увеличена «в 20 раз». Он также допустил удары по «легко уничтожаемым целям», после которых, как утверждает Трамп, Иран «будет практически не в состоянии восстановиться».