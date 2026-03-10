Лавров заявил Аракчи о настрое РФ на деэскалацию на Ближнем Востоке
Россия выступает за скорейшее снижение напряженности на Ближнем Востоке и возвращение ситуации к дипломатическому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Министры обсуждали в ходе звонка развитие обстановки в регионе. «Лавров вновь высказал принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования», – говорится в сообщении на сайте министерства.
Глава российского МИДа также отметил готовность Москвы содействовать снижению напряженности при условии учета интересов безопасности Ирана и его соседей по региону.
В ходе предыдущего телефонного разговора глав МИД 28 февраля Аракчи заявлял, что удары по территории Ирана сорвали переговоры по ядерной программе. Лавров тогда осудил вооруженное нападение на страну, назвав его нарушением принципов и норм международного права.
10 марта президент США Дональд Трамп пригрозил усилить удары по Ирану, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. По словам американского лидера, сила атак может быть увеличена «в 20 раз». Он также допустил удары по «легко уничтожаемым целям», после которых, как утверждает Трамп, Иран «будет практически не в состоянии восстановиться».
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, комментируя заявления президента США, назвал угрозы пустыми и призвал американского лидера «беречься самому».