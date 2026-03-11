Песков: Россия находится в постоянном контакте с Ираном
Россия находится в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана. Так ответил представитель президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, существует ли дополнительный канал связи между Москвой и Тегераном.
«Здесь я могу лишь сказать, что мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана», – сказал он.
10 марта Песков говорил, что Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке. Представитель Кремля напомнил, что Путин еще до начала боевых действий предлагал различные варианты посредничества России и ее «добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности».