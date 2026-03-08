Глава МИД Ирана заявил, что Россия помогает Тегерану «по многим направлениям»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта с США и Израилем. В интервью программе Meet The Press на телеканале NBC он охарактеризовал отношения двух стран как «очень хорошие».
Арагчи отметил, что военное сотрудничество между Ираном и Россией не является чем-то новым или секретным: «Оно было в прошлом, есть сейчас и будет продолжаться в будущем». На вопрос, предоставляет ли Москва разведданные, министр ответил: «Они помогают нам по многим направлениям», добавив, что не обладает более детальной информацией.
Ранее официальные представители США отвергли обеспокоенность по поводу поддержки Ирана со стороны России. Министр обороны Пит Хегсет заявил CBS News, что «никто не подвергает нас опасности», а президент Дональд Трамп назвал вопрос о российском вмешательстве «глупым».
6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает диалог с Ираном. На уточняющий вопрос NBC News о том, сотрудничают ли РФ и Иран в военной сфере, Песков ответил: «Это все, что я хотел сказать по этой теме».
Представитель Кремля говорил 5 марта, что российская сторона не получала от Ирана обращений с просьбой об оказании помощи.