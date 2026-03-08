Глава МИД Ирана заявил, что Россия помогает Тегерану «по многим направлениям»

Арагчи отметил, что военное сотрудничество между Ираном и Россией не является чем-то новым или секретным: «Оно было в прошлом, есть сейчас и будет продолжаться в будущем». На вопрос, предоставляет ли Москва разведданные, министр ответил: «Они помогают нам по многим направлениям», добавив, что не обладает более детальной информацией.