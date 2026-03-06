Кремль: мы находимся в диалоге с Ираном и будем его продолжать
Россия продолжает диалог с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какие меры поддержки, помимо политической, Москва оказывает Тегерану.
«Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана. И мы продолжим, безусловно, этот диалог», – сказал он.
На уточняющий вопрос NBC News о том, сотрудничают ли РФ и Иран в военной сфере, Песков ответил: «Это все, что я хотел сказать по этой теме».
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью американскому телеканалу, что Москва и Пекин продолжают оказывать политическую поддержку Тегерану. Арагчи при этом сообщил, что не будет раскрывать детали сотрудничества с другими странами.
Песков говорил 5 марта, что российская сторона не получала от Ирана обращений с просьбой об оказании помощи.