Главная / Политика /

Кремль: мы находимся в диалоге с Ираном и будем его продолжать

Ведомости

Россия продолжает диалог с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какие меры поддержки, помимо политической, Москва оказывает Тегерану.

«Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана. И мы продолжим, безусловно, этот диалог», – сказал он.

На уточняющий вопрос NBC News о том, сотрудничают ли РФ и Иран в военной сфере, Песков ответил: «Это все, что я хотел сказать по этой теме».

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью американскому телеканалу, что Москва и Пекин продолжают оказывать политическую поддержку Тегерану. Арагчи при этом сообщил, что не будет раскрывать детали сотрудничества с другими странами.

Песков говорил 5 марта, что российская сторона не получала от Ирана обращений с просьбой об оказании помощи.

