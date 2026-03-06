Арагчи: Россия и Китай продолжают оказывать политическую поддержку Ирану

Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день заявил, что происходящее на Ближнем Востоке чревато колоссальными негативными последствиями для мировой стабильности, мировой экономики: «Для всего того, что когда-то называлось глобализацией во имя процветания человечества».