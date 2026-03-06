Газета
Главная / Политика /

Арагчи: Россия и Китай продолжают оказывать политическую поддержку Ирану

Ведомости

Москва и Пекин продолжают оказывать политическую поддержку Тегерану. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News. 

«Они поддерживают нас политически», – сказал он.

Арагчи при этом сообщил, что не будет раскрывать детали сотрудничества с другими странами.

Что сказал Лавров об атаках на Иран и «прямой горячей войне» Запада против РФ

Политика / Международные отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 5 марта, что российская сторона не получала от Ирана обращений с просьбой об оказании помощи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день заявил, что происходящее на Ближнем Востоке чревато колоссальными негативными последствиями для мировой стабильности, мировой экономики: «Для всего того, что когда-то называлось глобализацией во имя процветания человечества».

