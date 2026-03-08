Газета
Главная / Политика /

В администрации Трампа заявили о планах сохранить санкции против России

Временные послабления обусловлены ситуацией на Ближнем Востоке
Ведомости

Вашингтон не собирается сворачивать санкционную политику в отношении Москвы, даже если отдельные ограничения будут пересмотрены. Об этом заявил глава минэнерго США Крис Райт в эфире ABC News.

Министр спрогнозировал скорое восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе, которое повлечет за собой снижение цен на нефть. Он отметил, что разрешение, выданное Индии на покупку российской нефти, – краткосрочная мера, которая также позволит снизить цены на энергоносители.

В начале марта минфин США выдал Индии разрешение на покупку российской нефти. Документ будет действовать в течение 30 дней. Глава ведомства Скотт Бессент заявил, что временное разрешение на покупку Индией российской нефти не принесет существенной выгоды Москве. По его словам, мера носит краткосрочный характер. В Вашингтоне рассчитывают, что в перспективе Индия переориентируется на закупки американской нефти.

Дмитриев подтвердил, что РФ и США обсуждают ослабление санкций против нефти

Бизнес / ТЭК

При этом 7 марта Бессент заявил, что Вашингтон может дополнительно ослабить ограничения в отношении поставок российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке на фоне резкого роста цен.

После нападения США и Израиля Иран взял под полный контроль Ормузский пролив, заблокировав движение нефтяных, торговых и рыболовных судов. Эта мера привела к росту цен на нефть на мировых рынках. По мнению экспертов, от эскалации конфликта на Ближнем Востоке больше всего пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия. На фоне ограничений судоходства и ударов по нефтегазовым объектам в регионе стоимость нефти марки Brent уже превысила $92 за баррель.

