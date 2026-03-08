В администрации Трампа заявили о планах сохранить санкции против России

После нападения США и Израиля Иран взял под полный контроль Ормузский пролив, заблокировав движение нефтяных, торговых и рыболовных судов. Эта мера привела к росту цен на нефть на мировых рынках. По мнению экспертов, от эскалации конфликта на Ближнем Востоке больше всего пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия. На фоне ограничений судоходства и ударов по нефтегазовым объектам в регионе стоимость нефти марки Brent уже превысила $92 за баррель.