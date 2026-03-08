Axios: США хотят взять под контроль иранский остров Харк в Персидском заливе

Четыре источник Axios сообщили, что США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности его запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе войны. Издание отметило, что любая операция по захвату этого материала потребует присутствия американских или израильских войск на иранской территории, которым «придется пробираться через сильно укрепленные подземные сооружения».