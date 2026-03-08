Axios: США хотят взять под контроль иранский остров Харк в Персидском заливе
Американские силы могут взять под контроль иранский остров Харк в Персидском заливе. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных представителей администрации президента США.
«Обсуждалась возможность захвата острова Харг, стратегически важного терминала, через который проходит примерно 90% экспорта иранской сырой нефти», – говорится в материале.
Четыре источник Axios сообщили, что США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности его запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе войны. Издание отметило, что любая операция по захвату этого материала потребует присутствия американских или израильских войск на иранской территории, которым «придется пробираться через сильно укрепленные подземные сооружения».
Военные операции США и Израиля против Ирана продолжаются с 28 февраля. США и Израиль наносят удары артиллерией и авиацией. В первый день эскалации были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что поводом для начала операции является предполагаемая разработка Тегераном ядерного оружия. 3 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что у агентства нет доказательств того, что Иран создавал ядерное оружие.