Захарова отметила интерес Запада к редкоземельным ресурсам Армении
Повышенное внимание западных стран к Армении связано также с интересом к ее ресурсному потенциалу, включая редкоземельные металлы. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам дипломата, западные государства продолжают руководствоваться логикой борьбы за стратегические ресурсы и распространяют такой подход на страны Кавказского региона. Она призвала оценивать международные процессы исходя из реальных действий сторон, а не политических деклараций.
В качестве примера Захарова упомянула недавние контакты между Ереваном и Вашингтоном. По ее мнению, подписанные документы носят преимущественно декларативный характер и не предусматривают равноправных обязательств сторон. При этом, как считает представитель российского внешнеполитического ведомства, особое внимание США уделяют сферам, связанным с редкоземельными ресурсами и высокотехнологичным развитием.
Захарова отметила, что подобные ресурсы приобретают все большее значение на фоне развития цифровых технологий, искусственного интеллекта и современной промышленности. По ее словам, интерес к ним со стороны крупных мировых игроков становится одним из факторов международной конкуренции.
Комментируя отношения России и Армении, дипломат подчеркнула, что Москва выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, торговля и туризм. Она заявила, что российский подход основан на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интересов партнеров. По словам Захаровой, РФ последовательно выступает за модель международного взаимодействия, предполагающую сотрудничество государств без борьбы за контроль над ресурсами других стран, и считает такой формат более устойчивым и эффективным для долгосрочного развития.
28 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон будут вместе создавать новую «геологическую карту» Армении. Речь идет о о соглашении с США о добыче минералов и редкоземельных металлов.
26 мая Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Стороны подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов. Кроме того, соглашения предусматривают взаимодействие в области искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий.
28 мая президент США Дональд Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в республике. Он назвал Пашиняна большим другом и лидером, который делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. По его словам, армянский премьер абсолютно разделяет взгляд Трампа на мир и процветание для Армении и всего региона Южного Кавказа.