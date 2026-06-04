Захарова отметила интерес Запада к редкоземельным ресурсам Армении

Комментируя отношения России и Армении, дипломат подчеркнула, что Москва выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, торговля и туризм. Она заявила, что российский подход основан на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интересов партнеров. По словам Захаровой, РФ последовательно выступает за модель международного взаимодействия, предполагающую сотрудничество государств без борьбы за контроль над ресурсами других стран, и считает такой формат более устойчивым и эффективным для долгосрочного развития.