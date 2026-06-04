Григоренко: прибыль российских IT-компаний в 2025 году выросла на 20%
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что по итогам 2025 г. прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка – на 15%. Такие данные он привел на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Средняя зарплата в целом, если брать по России, у айтишников на порядок выше, чем у неайтишников», – заявил вице-премьер.
Григоренко также отметил, что мода на IT прошла, но профессия гарантирует будущее и востребованность. «Через IT можно заниматься чем угодно – от рисования до проектирования, строительства, изобретательства, и все так или иначе сегодня связано с IT», – пояснил он.
В феврале глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что доля IT-отрасли в ВВП России по итогам 2025 г. составила 2,7%. При этом рост зарплат IT-специалистов в стране остановился. В декабре 2025 г. правительство продлило льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса на 2026 г., что коснулось в том числе IT-компаний.