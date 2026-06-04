Григоренко: прибыль российских IT-компаний в 2025 году выросла на 20%

В феврале глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что доля IT-отрасли в ВВП России по итогам 2025 г. составила 2,7%. При этом рост зарплат IT-специалистов в стране остановился. В декабре 2025 г. правительство продлило льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса на 2026 г., что коснулось в том числе IT-компаний.