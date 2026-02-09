В России остановился рост зарплат IT-специалистов

Число вакансий в IТ-сфере в 2025 г. заметно сократилось. По данным hh.ru, всего за 2025 г. было опубликовано 505 000 IТ-вакансий, в то время как за 2024 г. – 680 000 предложений. Такую тенденцию подтвердил представитель Superjob. По данным платформы, вакансий в сфере IT за год стало на 13% меньше, но количество резюме выросло на 11%.