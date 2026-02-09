В России остановился рост зарплат IT-специалистов
Средняя зарплата IT-специалистов во втором полугодии 2025 г. не изменилась относительно начала года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Хабр». Она осталась на уровне 183 000 руб.
В среднем IT-специалистам по России платят 159 000 руб. В Москве этот показатель за отчетный период составил 230 000 руб., а в Санкт-Петербурге – 200 000 руб.
В большей части регионов показатель вырос меньше уровня годовой инфляции. В Москве он стал выше на 4%, а уровень инфляции в России в 2025 г. составил 5,6%. В Нижнем Новгороде он вырос на 1%. Ощутимее всего зарплаты IT-специалистов выросли в Волгограде (+15%), Челябинске (+14%), Омске (+13%) и Ростове-на-Дону (+11%).
Число вакансий в IТ-сфере в 2025 г. заметно сократилось. По данным hh.ru, всего за 2025 г. было опубликовано 505 000 IТ-вакансий, в то время как за 2024 г. – 680 000 предложений. Такую тенденцию подтвердил представитель Superjob. По данным платформы, вакансий в сфере IT за год стало на 13% меньше, но количество резюме выросло на 11%.