Правительство продлило льготы по страховым взносам для МСП в 2026 году

В перечень вошли отрасли, признанные приоритетными для поддержки МСП и развития экономики страны. Льготные условия смогут применять организации, работающие в сферах растениеводства и животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения. Также в список включены предприятия науки, образования, спорта и культуры, организации туристической отрасли, общественные и некоммерческие структуры, а также ряд других направлений деятельности.