Правительство продлило льготы по страховым взносам для МСП в 2026 году
Правительство России утвердило перечень видов экономической деятельности, для которых в 2026 г. сохранятся пониженные тарифы страховых взносов для малых и средних предприятий (МСП). Список был подготовлен Минфином РФ и опубликован на официальном сайте министерства.
В перечень вошли отрасли, признанные приоритетными для поддержки МСП и развития экономики страны. Льготные условия смогут применять организации, работающие в сферах растениеводства и животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения. Также в список включены предприятия науки, образования, спорта и культуры, организации туристической отрасли, общественные и некоммерческие структуры, а также ряд других направлений деятельности.
Для малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность по указанным кодам ОКВЭД, сохраняется право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% – как в пределах установленной базы, так и сверх нее.
Мера поддержки в виде пониженных тарифов страховых взносов была введена в 2020 г. в период пандемии коронавируса и изначально носила временный характер. На 2026 г. ее действие решено продлить для приоритетных отраслей.
Кроме того, для МСП в сфере обрабатывающего производства, с учетом ранее принятых решений, пониженный тариф страховых взносов сохраняется на уровне 7,6%.
В августе «Ведомости» писали, что власти прорабатывают отмену льготных тарифов страховых взносов для субъектов МСП. Исключение могут составить производственные компании из приоритетных отраслей – для них льгота может сохраниться, говорили собеседники «Ведомостей».