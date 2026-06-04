Решетников ожидает сближения данных по ВВП и инвестициям во II квартале

По итогам I квартала 2026 г. ВВП России сократился на 0,2%, сообщал Росстат. Ранее, в мае 2026 г., Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП на 2026 г. до 0,4% с 1,3%. Инвестиции в основной капитал в I квартале 2026 г. упали на 14,3% в годовом выражении, составив 6 трлн 634,6 млрд рублей. В феврале 2026 г. глава Минэкономразвития допускал продолжение замедления экономики, полагая, что восстановление начнется не раньше конца 2026 г.