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Решетников ожидает сближения данных по ВВП и инвестициям во II квартале

Ведомости

Статистические расхождения между показателями снижения ВВП (-0,2%) и инвестиций (-14,3%) в I квартале 2026 г. должны сгладиться во II квартале, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Исходим из того, что I квартал – волатильность и так далее. Думаю, что на II квартале увидим сближение двух подходов, поскольку инвестиции считаются методом доходов, а квартальный ВВП – производственным методом», – пояснил министр. По его словам, за счет синхронизации на двух кварталах ситуация с инвестициями должна выправиться «по крайней мере, статистически».

Ранее Решетников неоднократно предупреждал о рисках замедления экономики. В марте он допустил, что рост ВВП по итогам 2026 г. опустится ниже 1,3%, а в феврале заявлял, что восстановление темпов роста начнется не раньше конца года. По итогам I квартала спад ВВП, по данным Росстата, составил 0,2%, а инвестиции в основной капитал упали на 14,3%.

Главное из выступления Орешкина, Решетникова и Силуанова на ПМЭФ

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По итогам I квартала 2026 г. ВВП России сократился на 0,2%, сообщал Росстат. Ранее, в мае 2026 г., Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП на 2026 г. до 0,4% с 1,3%. Инвестиции в основной капитал в I квартале 2026 г. упали на 14,3% в годовом выражении, составив 6 трлн 634,6 млрд рублей. В феврале 2026 г. глава Минэкономразвития допускал продолжение замедления экономики, полагая, что восстановление начнется не раньше конца 2026 г.

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