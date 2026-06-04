МИД: Россия будет судить о позиции Венгрии по конкретным действиям
Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Москвой, так и ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФа.
По ее словам, Москва рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на них возложили граждане страны. В МИД РФ отметили, что дальнейшая оценка политики Венгрии будет строиться не на декларациях, а на практических действиях венгерской стороны.
В интервью французской газете Le Monde премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт намерен продолжать диверсификацию поставок энергоресурсов, однако полностью отказаться от российских нефти и газа страна не сможет.
Die Weltwoche по итогам визита венгерского премьера в Варшаву 25 мая обратило внимание на заявление Мадьяра о том, что после его победы над бывшим премьер-министром Виктором Орбаном географическое положение Венгрии не изменилось и «Россия осталась там, где она и была». По данным журнала, премьер также заявил, что Европа вернется к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине, указав на его более низкую стоимость.
После объявления результатов выборов Мадьяр заявил о необходимости начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив зависимость страны от российских энергоресурсов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством страны.