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Главная / Политика /

Премьер Венгрии назвал невозможным полный отказ от российских энергоносителей

Ведомости

Будапешт намерен продолжать диверсификацию поставок энергоресурсов, однако полностью отказаться от российских нефти и газа страна не сможет. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его мнению, после завершения украинского конфликта ни одна из сторон не будет заинтересована в сохранении новой холодной войны, в том числе в энергетической сфере.

Как писал журнал Die Weltwoche по итогам визита венгерского премьера в Варшаву 25 мая, в странах Евросоюза растет понимание, что смена власти в Венгрии не привела к резкому изменению политического курса, а Мадьяр не будет исполнителем директив Брюсселя. Издание обратило внимание на заявление Мадьяра о том, что после его победы над бывшим премьер-министром Виктором Орбаном географическое положение Венгрии не изменилось и «Россия осталась там, где она и была». По данным журнала, премьер также заявил, что Европа вернется к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине, указав на его более низкую стоимость.

21 мая Мадьяр заявлял, что необходимость восстановления поставок российского газа после завершения конфликта на Украине обусловлена вопросами конкурентоспособности и географическими факторами. По его словам, Венгрия продолжит диверсификацию источников энергии, однако власти должны учитывать цену топлива.

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