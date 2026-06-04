Как писал журнал Die Weltwoche по итогам визита венгерского премьера в Варшаву 25 мая, в странах Евросоюза растет понимание, что смена власти в Венгрии не привела к резкому изменению политического курса, а Мадьяр не будет исполнителем директив Брюсселя. Издание обратило внимание на заявление Мадьяра о том, что после его победы над бывшим премьер-министром Виктором Орбаном географическое положение Венгрии не изменилось и «Россия осталась там, где она и была». По данным журнала, премьер также заявил, что Европа вернется к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине, указав на его более низкую стоимость.