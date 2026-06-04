Силуанов отметил независимость России от внешних притоков и инвестиций
Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, обладая суверенитетом в этой сфере, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Мы не зависим от внешней финансовой инфраструктуры. Она у нас создана, работает и даже все отключения всех финансовых услуг не повлияли на возможность наших расчетов», – сказал министр.
По словам Силуанова, Россия продолжает работать на собственную независимую финансовую и экономическую модель. Он объяснил, что это и есть суверенитет.
В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает создать новую инвестплатформу для стран БРИКС. По его словам, она может позволить накапливать «значительные средства», в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве БРИКС и стать «перспективным инструментом».
15 мая Силуанов говорил, что совет управляющих Нового банка развития (НБР, создан странами БРИКС) нашел решения для возобновления финансирования проектов в России. Он отметил, что механизмы такого взаимодействия будут реализованы в рамках новой стратегии банка.