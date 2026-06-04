Силуанов отметил независимость России от внешних притоков и инвестиций

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает создать новую инвестплатформу для стран БРИКС. По его словам, она может позволить накапливать «значительные средства», в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве БРИКС и стать «перспективным инструментом».