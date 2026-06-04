Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером на этой неделе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что на текущей неделе продолжает поддерживать контакты с представителями США. Об этом он рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Дмитриев уточнил, что поговорит с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
20 мая Дмитриев сообщил Telegram-каналу «Юнашев LIVE», что Уиткофф в скором времени посетит Россию.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 10 мая также говорил, что Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер в скором времени могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине. Ушаков также напомнил, что сейчас США больше заняты кризисом на Ближнем Востоке. Но Москва и Вашингтон ведут активные контакты по телефону.