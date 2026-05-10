Ушаков допустил скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву для диалога по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер в скором времени могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ушаков напомнил, что США сейчас больше заняты кризисом на Ближнем Востоке. Но, по его словам, американцы не оставляют украинский вопрос: Москва и Вашингтон ведут активные контакты по телефону.
По словам Ушакова, на Украине понимают, что в конечном итоге им придется вывести свои войска из Донбасса. При поддержке европейцев Киева пока не хочет даже приступить к обсуждению этого важного шага, без которого переговоры о мирном урегулировании не продвинутся, добавил он.
Помощник президента также обратил внимание на непростые переговоры о перемирии в честь Дня Победы.
«В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто», – сказал Ушаков Зарубину.
Наряду с этим зарубежные лидеры сами вызвались принять участие в праздновании Дня Победы в Москве. Они присылали свои заявки, заметил Ушаков.
9 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу «Звезда», что США хотят получить быстрые результаты от процесса украинского урегулирования, но они не всегда возможны. Представитель Кремля напомнил, что Вашингтон и прежде делал заявления о том, что конфликт можно решить за одну ночь. Ушаков тогда же говорил о вероятном возобновлении переговоров, отмечая, что сроки неизвестны. Перед следующим раундом каждая сторона должна предпринять определенные шаги и в первую очередь это относится к Украине, которая знает, что нужно сделать для успеха переговоров, подчеркнул помощник президента.