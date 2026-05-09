CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Ушаков: нового раунда переговоров России и Украины пока не ожидается

Ведомости

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию приостановлены, договоренностей о проведении следующих раундов на данный момент не достигнуто. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договоренностей не достигнуто», – отметил дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

Ушаков заявил, что переговоры, вероятно, возобновятся, но сроки неизвестны. Он подчеркнул, что перед следующим раундом каждая сторона должна предпринять определенные шаги и в первую очередь это относится к Украине, которая знает, что нужно сделать для успеха переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что урегулирование конфликта на Украине крайне сложно: мирное соглашение потребует много времени и проработки трудных деталей. По информации британской газеты The Guardian, Вашингтон допускает возможность выхода из роли посредника на украинских переговорах. Причиной называется отсутствие ощутимых итогов после всех предпринятых Соединенными Штатами попыток урегулировать конфликт.

