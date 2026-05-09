Песков: путь к мирному соглашению с Киевом будет очень долгим
Процесс украинского урегулирования чрезвычайно сложен, поэтому выход на мирное соглашение будет очень долгим и сопряжен с множеством трудных деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». Пресс-секретарь отметил, что, хотя американская сторона демонстрирует спешку, ускорить этот процесс не получится.
Как передает The Guardian, американская сторона рассматривает возможность отказа от посреднической миссии в переговорном процессе по Украине. Причина – отсутствие видимых результатов от предпринятых США усилий по урегулированию конфликта.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не исключает своего возвращения за стол переговоров, но только при условии, что это поможет сблизить позиции сторон и приблизить мирное соглашение. «Мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся», – заявил Рубио. При этом он охарактеризовал текущий конфликт как «трагедию», отметив, что и Россия, и Украина несут серьезные экономические и человеческие потери.
Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США проходил 17–18 февраля в Женеве.