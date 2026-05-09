Песков: путь к мирному соглашению с Киевом будет очень долгим

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не исключает своего возвращения за стол переговоров, но только при условии, что это поможет сблизить позиции сторон и приблизить мирное соглашение. «Мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся», – заявил Рубио. При этом он охарактеризовал текущий конфликт как «трагедию», отметив, что и Россия, и Украина несут серьезные экономические и человеческие потери.