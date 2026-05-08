Рубио: США могут выйти из переговоров по Украине, поскольку они «застопорились»
Вашингтон может отказаться от посреднической роли в переговорах по Украине, поскольку американские усилия по завершению конфликта не дали результата. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает The Guardian.
«Мы пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по целому ряду причин», – заявил Рубио. По его словам, США не намерены продолжать тратить время и ресурсы на процесс, который «не движется вперед».
При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов вновь подключиться к переговорам, если появится возможность приблизить стороны к мирному соглашению. «Мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся», – добавил он.
Госсекретарь также назвал продолжающийся конфликт «трагедией» и заявил, что обе стороны несут тяжелые экономические и людские потери.
7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Россия, США и Украина понимают, что Киеву нужно сделать «один серьезный шаг», после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Убеждать же друг друга в необходимости этого шага является тратой времени, поскольку решение зависит от президента Украины Владимира Зеленского.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона рассчитывает на продолжение посредничества США в переговорах с Украиной. Песков повторил, что США сейчас заняты вопросами войны с Ираном, поскольку там Вашингтон «является прямым участником, а не посредником».
Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США проходил 17–18 февраля в Женеве. Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский. До этого несколько трехсторонних встреч прошло в Абу-Даби.