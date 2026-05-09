Песков: США хотят быстрых результатов в переговорах по Украине, но это сложно
США хотят получить быстрые результаты от процесса украинского урегулирования, но они не всегда возможны, так как он достаточно сложный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу «Звезда».
Он напомнил, что Вашингтон и раньше делал заявления о том, что конфликт можно решить за одну ночь.
«Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий», – сказал Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию приостановлены, договоренностей о проведении следующих раундов на данный момент не достигнуто. Они, вероятно, будут возобновлены, но сроки неизвестны, добавил он.
Как передает The Guardian, американская сторона рассматривает возможность отказа от посреднической миссии в переговорном процессе по Украине. Причина – отсутствие видимых результатов от предпринятых США усилий по урегулированию конфликта.