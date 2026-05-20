Дмитриев сообщил о скором визите Уиткоффа в РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 10 мая говорил, что Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер в скором времени могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине. Ушаков также напомнил, что сейчас США больше заняты кризисом на Ближнем Востоке. Но Москва и Вашингтон ведут активные контакты по телефону.