CNY Бирж.10,467+1,13%VEON-RX63,5+0,95%CHKZ16 950-0,29%IMOEX2 641,78-0,81%RTSI1 167,33-0,81%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Политика

Дмитриев сообщил о скором визите Уиткоффа в РФ

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в скором времени посетит Россию. Об этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил Telegram-каналу «Юнашев LIVE».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 10 мая говорил, что Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер в скором времени могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине. Ушаков также напомнил, что сейчас США больше заняты кризисом на Ближнем Востоке. Но Москва и Вашингтон ведут активные контакты по телефону.

9 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял телеканалу «Звезда», что США стремятся получить быстрые результаты от процесса украинского урегулирования, но они не всегда возможны. По словам представителя Кремля, Вашингтон и ранее заявлял, что конфликт можно решить за одну ночь.

