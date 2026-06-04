«Сбер» представил платежный терминал с искусственным интеллектом

Устройство объединяет технологии ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. В кредитной организации рассчитывают, что терминал позволит сделать процесс оплаты более удобным как для покупателей, так и для бизнеса. До конца года банк планирует установить несколько тысяч таких устройств. Предзаказ на такие терминалы уже открыт.