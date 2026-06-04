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«Сбер» представил платежный терминал с искусственным интеллектом

Ведомости

«Сбер» на ПМЭФ-2026 представил первый платежный терминал НЕО со встроенным искусственным интеллектом. Об этом сообщили в банке.

Устройство объединяет технологии ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. В кредитной организации рассчитывают, что терминал позволит сделать процесс оплаты более удобным как для покупателей, так и для бизнеса. До конца года банк планирует установить несколько тысяч таких устройств. Предзаказ на такие терминалы уже открыт.

Одной из ключевых особенностей НЕО стала адаптация под пользователя. Экран терминала автоматически меняет угол наклона в зависимости от положения покупателя. Устройство также оснащено ToF-камерой с 3D-картографией лица, адаптивной подсветкой и алгоритмами искусственного интеллекта, что позволяет распознавать пользователя при разном освещении.

Терминал работает на восьмиядерном процессоре с NPU-чипом для ускорения вычислений, а разрешение экрана на 60% выше по сравнению с предыдущим поколением устройств. В банке отметили, что НЕО поддерживает все основные способы оплаты, включая банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Через терминал также можно оформить оплату частями, оставить чаевые, проверить баланс бонусов.

3 июня на ПМЭФ-2026 банк также сообщал, что «Сбер» вернет половину НДС за эквайринг 150 000 компаниям МСП. Заместитель председателя правления банка Анатолий Попов отмечал, что по итогам I квартала такой льготой уже воспользовались 97 000 клиентов банка.

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