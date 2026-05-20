Главная / Технологии /

Греф заявил о планах использовать китайские чипы для GigaChat

«Сбер» рассчитывает в будущем использовать китайские чипы для работы своей ИИ-модели GigaChat. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил глава кредитной организации Герман Греф.

По словам Грефа, в настоящее время китайские процессоры в работе пока не применяются. «Мы надеемся, что постепенно мы сможем использовать китайские чипы при использовании GigaChat», – заявил он во время визита в Китай.

В сентябре 2025 г. «Сбер» и Т-банк начали тестировать китайские ускорители для искусственного интеллекта (ИИ), рассказали «Ведомостям» три источника. Альфа-банк рассматривали для себя эту возможность, сообщил топ-менеджер банка. Финансовые организации искали замену чипам и устройствам ушедшей из России американской Nvidia.

«Сбер» уже тогда начал тестировать различные китайские микросхемы для ИИ одним из первых среди российских банков, сказал «Ведомостям» собеседник в производителе электроники. Еще один источник из числа IT-разработчиков также слышал, что «Сбер» прорабатывал возможность перехода с Nvidia на китайские аналоги.

