Путин поздравил Трампа с 80-летием

Путин поздравил Трампа с 80-летиемТелефонный разговор двух лидеров длился около часа
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор в 80-летний юбилей последнего. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Точный хронометраж – ровно 55 минут», – сказал он.
Общение проходило неформально и «не без доли юмора», уточнил Ушаков: «Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил». Путин поздравил Трампа с днем рождения, отметив способность американского лидера «держать удар», а также «успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей».
«Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первый из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом», – добавил помощник президента РФ.
Отдельно лидеры затронули российско-украинский конфликт. Трамп заявил, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев для достижения мира. Путин отметил, что удары по российской территории мешают урегулированию. Президент США также указал, что завершение конфликта откроет перспективы выстраивания «нового качества американо-российских отношений».
До этого Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Советник украинского главы государства Дмитрий Литвин заявил, лидеры обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги. Переговоры длились полчаса.