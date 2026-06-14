Путин поздравил Трампа с 80-летием

Общение проходило неформально и «не без доли юмора», уточнил Ушаков: «Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил». Путин поздравил Трампа с днем рождения, отметив способность американского лидера «держать удар», а также «успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей».