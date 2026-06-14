Песков не раскрыл, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем

14 июня Трампу исполнилось 80 лет. Прежде Путин поздравлял Трампа с победой на последних президентских выборах, с Рождеством и Новым годом, а также с 79-летием в прошлом году. Американский лидер в прошлом году Путина с днем рождения не поздравил.