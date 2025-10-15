Газета
Песков: Трамп так и не поздравил Путина с днем рождения

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 73 года, не получал поздравления с днем рождения от своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не было [поздравления]», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

7 октября Путин отметил 21-й день рождения на посту президента. В этот день его поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, главы КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын и другие мировые лидеры. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что по состоянию на 17:00 мск того дня Путин получил около 40 поздравлений.

