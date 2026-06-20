МИД Пакистана: США и Иран проведут технические консультации 21 июня

20 июня спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для проведения переговоров с представителями Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье, 21 июня.