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МИД Пакистана: США и Иран проведут технические консультации 21 июня

Встреча пройдет в швейцарском Бюргенштоке
Ведомости

Вашингтон и Тегеран проведут технические консультации по мирному соглашению 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщил МИД Пакистана в X.

На встрече будут представители Соединенных Штатов и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара.

Переговоры изначально должны были состояться в Швейцарии 19 июня, но в последний момент были отменены.

Что означает пауза в переговорах США и Ирана

Политика / Международные новости

20 июня спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для проведения переговоров с представителями Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье, 21 июня.

В день назначенных консультаций 19 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве встречи по мирному соглашению. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был возглавлять американскую делегацию, накануне отложил поездку в Швейцарию, сославшись на «непредсказуемую логистику» переговоров.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Иран отказался направлять делегацию на встречу в Швейцарию, потребовав включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении израильских военных действий в Ливане.

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