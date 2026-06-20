МИД Пакистана: США и Иран проведут технические консультации 21 июня

МИД Пакистана: США и Иран проведут технические консультации 21 июняВстреча пройдет в швейцарском Бюргенштоке
Вашингтон и Тегеран проведут технические консультации по мирному соглашению 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщил МИД Пакистана в X.
На встрече будут представители Соединенных Штатов и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара.
Переговоры изначально должны были состояться в Швейцарии 19 июня, но в последний момент были отменены.
20 июня спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для проведения переговоров с представителями Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье, 21 июня.
В день назначенных консультаций 19 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве встречи по мирному соглашению. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был возглавлять американскую делегацию, накануне отложил поездку в Швейцарию, сославшись на «непредсказуемую логистику» переговоров.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Иран отказался направлять делегацию на встречу в Швейцарию, потребовав включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении израильских военных действий в Ливане.