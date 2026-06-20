Медведев: соглашение США и Ирана легко может быть сорвано

Bloomberg писал, что переговоры США и Ирана зашли в тупик на фоне ударов Израиля по Ливану. Иран, по данным информированных источников, отказался направлять делегацию на встречу в Швейцарию, потребовав включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении израильских военных действий в Ливане.