Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,807+0,16%UNAC0,304-6,62%MSRS1,735-1,67%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Главная / Политика /

Медведев: соглашение США и Ирана легко может быть сорвано

Ведомости

Соглашение Вашингтона и Тегерана может быть легко сорвано новыми провокациями, включая израильские удары по Ливану, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Неустойчивое соглашение [Ирана и США] легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху, который держится на войне», – написал он в Max.

Медведев считает, что соглашение США и Ирана показывает, что Тегеран не проиграл войну. Израиль в связи с этим «обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана» и намерен мстить вне зависимости от решения президента США Дональда Трампа.

Bloomberg писал, что переговоры США и Ирана зашли в тупик на фоне ударов Израиля по Ливану. Иран, по данным информированных источников, отказался направлять делегацию на встречу в Швейцарию, потребовав включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении израильских военных действий в Ливане.

18 июня Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на юге Ливана столько, «сколько потребуется».

Читайте также:Что означает пауза в переговорах США и Ирана
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её