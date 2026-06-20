Медведев: соглашение США и Ирана легко может быть сорвано
Соглашение Вашингтона и Тегерана может быть легко сорвано новыми провокациями, включая израильские удары по Ливану, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Неустойчивое соглашение [Ирана и США] легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху, который держится на войне», – написал он в Max.
Медведев считает, что соглашение США и Ирана показывает, что Тегеран не проиграл войну. Израиль в связи с этим «обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана» и намерен мстить вне зависимости от решения президента США Дональда Трампа.
Bloomberg писал, что переговоры США и Ирана зашли в тупик на фоне ударов Израиля по Ливану. Иран, по данным информированных источников, отказался направлять делегацию на встречу в Швейцарию, потребовав включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении израильских военных действий в Ливане.
18 июня Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на юге Ливана столько, «сколько потребуется».