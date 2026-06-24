G7 направила Украине уже $45,5 млрд из доходов от замороженных активов РФ

По данным агентства, указанной суммы показатель достиг в конце мая. Из этих средств $1 млрд был направлен Украине США еще в 2024 г. После этого переводов с американской стороны по такой схеме не было. Остальные страны G7 перечислили Киеву $37,9 млрд в 2025 г. и $6,6 млрд – в 2026 г.