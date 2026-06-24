G7 направила Украине уже $45,5 млрд из доходов от замороженных активов РФ
Страны «большой семерки» (G7) выдали кредиты Киеву на $45,5 млрд, средства были взяты из доходов от замороженных российских активов, сообщило «РИА Новости» по результатам анализа данных украинского минфина.
По данным агентства, указанной суммы показатель достиг в конце мая. Из этих средств $1 млрд был направлен Украине США еще в 2024 г. После этого переводов с американской стороны по такой схеме не было. Остальные страны G7 перечислили Киеву $37,9 млрд в 2025 г. и $6,6 млрд – в 2026 г.
23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом без согласия Москвы являются неприемлемыми и встретят соответствующую реакцию. Он подчеркнул, что в отношении российских замороженных активов подобные действия категорически неприемлемы и недопустимы. При подобных посягательствах российская сторона отреагирует соответственным образом.
19 июня группа американских сенаторов внесла законопроект, в рамках которого замороженные российские активы могут использоваться для закупки военного оборудования вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ должен расширить действие закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» (REPO Act), согласно которому в стране уже разрешено конфисковывать активы РФ, замороженные в США, и передавать их Киеву в качестве помощи.