Сенаторы США предложили направить замороженные активы РФ на закупку оружия ВСУ
Группа сенаторов США внесла законопроект, в рамках которого замороженные российские активы могут использоваться для закупки военного оборудования вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении на сайте офиса сенатора Тима Кейна.
Сейчас в США уже действует закон «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» (REPO Act), разрешающий конфисковывать активы РФ, замороженные в США, и передавать их Киеву в качестве помощи.
Новый законопроект назван «Законом об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности» (SABER Act). Он создан в качестве расширения к действующему документу, чтобы добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования.
В мае Банк России подал иск в Общий суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с требованием отменить регламент ЕС, который допускает использование замороженных активов ЦБ для поддержки Украины. Российский регулятор заявил, что документ допускает трактовку, при которой погашение займа Украине может осуществляться за счет активов Банка России. «Это является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов», – подчеркнули в ЦБ.
18 мая стало известно, что активы ЦБ РФ, находящиеся в Euroclear Bank, останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. В сообщении указывается, что активы ЦБ заморожены в соответствии с международными санкциями.