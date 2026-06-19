Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SPBE182,9-1,56%CNY Бирж.10,814+0,22%IMOEX2 425,98-0,63%RTSI1 041,79-0,62%RGBI117,5-0,55%RGBITR778,54-0,5%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сенаторы США предложили направить замороженные активы РФ на закупку оружия ВСУ

Ведомости

Группа сенаторов США внесла законопроект, в рамках которого замороженные российские активы могут использоваться для закупки военного оборудования вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении на сайте офиса сенатора Тима Кейна.

Сейчас в США уже действует закон «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» (REPO Act), разрешающий конфисковывать активы РФ, замороженные в США, и передавать их Киеву в качестве помощи.

Новый законопроект назван «Законом об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности» (SABER Act). Он создан в качестве расширения к действующему документу, чтобы добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования.

В мае Банк России подал иск в Общий суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с требованием отменить регламент ЕС, который допускает использование замороженных активов ЦБ для поддержки Украины. Российский регулятор заявил, что документ допускает трактовку, при которой погашение займа Украине может осуществляться за счет активов Банка России. «Это является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов», – подчеркнули в ЦБ.

18 мая стало известно, что активы ЦБ РФ, находящиеся в Euroclear Bank, останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. В сообщении указывается, что активы ЦБ заморожены в соответствии с международными санкциями.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её