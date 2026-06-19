Сенаторы США предложили направить замороженные активы РФ на закупку оружия ВСУ

В мае Банк России подал иск в Общий суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с требованием отменить регламент ЕС, который допускает использование замороженных активов ЦБ для поддержки Украины. Российский регулятор заявил, что документ допускает трактовку, при которой погашение займа Украине может осуществляться за счет активов Банка России. «Это является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов», – подчеркнули в ЦБ.