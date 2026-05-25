ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент использования своих активов для Украины
Банк России подал иск в Общий суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с требованием отменить регламент ЕС, допускающий использование замороженных активов ЦБ для поддержки Украины. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.
Речь идет о регламенте Европарламента и Совета ЕС от 24 февраля 2026 г. № 2026/467, который создает правовой и финансовый механизм предоставления Украине помощи в 2026–2027 гг.
В ЦБ РФ заявили, что документ допускает трактовку, при которой погашение займа Украине может осуществляться за счет активов Банка России. «Это является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов», – подчеркнули в регуляторе. В Банке России также считают, что оспариваемый механизм выходит за рамки обычного финансово-экономического сотрудничества с третьими странами и нарушает нормы права ЕС, фундаментальные права, а также принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков.
Иск подан в соответствии со ст. 263 Договора о функционировании ЕС. В ЦБ РФ отметили, что продолжат защищать свои права и интересы во всех доступных юрисдикциях в связи с мерами Евросоюза в отношении российских активов.
18 мая стало известно, что активы ЦБ России, находящиеся в Euroclear Bank, останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. В сообщении указывается, что активы ЦБ заморожены в соответствии с международными санкциями. В компании также пояснили, что иск ЦБ РФ к Euroclear Bank «не признается законодательством ЕС», а сам депозитарий «не признает юрисдикцию суда».
22 апреля постоянные представители стран ЕС согласовали 20-й пакет санкций против РФ, а также программу кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро.