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Кремль назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных в ЕС активов

Филипп Иванов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Решение Евросоюза передать Украине доходы от замороженных российских активов является воровством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в хобе брифинга с журналистами.

«Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям. Мы считаем, они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство. И соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется», – сказал он.

С 2024 г. Евросоюз передал Украине 8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, из которых более 3,5 млрд евро направлены на закупку вооружений, сообщил ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, ЕС изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.

15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвященном украинскому урегулированию, заявил, что Россия сможет добиться возвращения замороженных золотовалютных резервов. По его словам, Еврокомиссия по-прежнему хочет конфисковать эти активы и вернуть их только после выплаты Украине неких репараций.

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