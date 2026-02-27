Кремль ожидает продолжения попыток ЕС изъять замороженные активы РФ

«Есть также ряд других стран, которые отдают себе отчет в тех неминуемых негативных последствиях такого решения об экспроприации наших активов. <...> Но с другой стороны, учитывая, наверное, такие превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это воровство протолкнуть, легитимизировать, будут продолжаться», – заявил пресс-секретарь.