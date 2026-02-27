Кремль ожидает продолжения попыток ЕС изъять замороженные активы РФ

Кремль ожидает продолжения попыток ЕС изъять замороженные активы РФГлавным препятствием для принятия такого решения остается позиция Бельгии
В Кремле ожидают, что европейцы продолжат попытки «протолкнуть и легитимизировать» изъятие замороженных российских активов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, Бельгия, где заморожены российские средства, и ряд других европейских стран выступают против такого решения. Именно они стали препятствием для изъятия активов, сказал Песков.
«Есть также ряд других стран, которые отдают себе отчет в тех неминуемых негативных последствиях такого решения об экспроприации наших активов. <...> Но с другой стороны, учитывая, наверное, такие превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это воровство протолкнуть, легитимизировать, будут продолжаться», – заявил пресс-секретарь.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 25 февраля сообщил, что тема экспроприации замороженных в ЕС активов для предоставления кредита Украине пока не обсуждается. Он пояснил, что тема конфискации активов может вновь войти в повестку дня, когда будет необходимо решить вопрос о возмещении ущерба.
Послы стран ЕС 4 февраля согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Киева с выплатой в апреле. Это решение стало альтернативой прямому использованию замороженных активов Москвы. 20 февраля Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала предоставление займа. По данным издания, мнение Будапешта может быть связано с грядущими парламентскими выборами в апреле.