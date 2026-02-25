Глава МИД ФРГ: передачу российских активов Украине пока сняли с повестки дня

«Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти. <...> Но в настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию», – отметил он (цитата по ТАСС).