Главная / Политика /

Глава МИД ФРГ: передачу российских активов Украине пока сняли с повестки дня

Ведомости

Обсуждения темы экспроприации замороженных в Евросоюзе (ЕС) активов России для предоставления кредита Украине пока не ведутся, сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль во время пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Максимом Прево в Берлине.

«Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти. <...> Но в настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию», – отметил он (цитата по ТАСС).

Как объяснил Вадефуль, тема конфискации замороженных активов РФ может вновь войти в повестку дня, когда будет необходимо решить вопрос о возмещении ущерба.

4 февраля послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Киева с выплатой в апреле. Это решение стало альтернативой прямому использованию замороженных активов Москвы. 20 февраля Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала предоставление займа. По данным издания, мнение Будапешта может быть связано с грядущими парламентскими выборами в апреле.

