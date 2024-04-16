Большинство россиян довольны уровнем отечественной культуры

Большинство россиян довольны уровнем отечественной культурыНаиболее позитивно о ее состоянии отзываются жители сел и поселков городского типа
Большая часть россиян довольны уровнем «развития отечественной культуры»: 28% респондентов назвали его хорошим, 41% – удовлетворительным, следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (есть в распоряжении «Ведомостей»). Доля тех, кто считает уровень развития российской культуры плохим, составила 22%. Оставшиеся 9% затруднились ответить на вопрос.
В опросе, который проводился в декабре 2023 г., участвовали жители российских городов и сел старше 18 лет. Всего 2002 человека. Что именно подразумевается под словом «культура», в исследовании не расшифровано.
Чем лучше материальное положение респондента, тем он выше оценивает состояние культуры (из-за ее более высокой доступности), отметили исследователи. На мнение влияет также место проживания опрошенных.
Наиболее позитивно о состоянии отечественной культуры отзываются жители сел и поселков городского типа (31 и 33% соответственно). В городах-миллионниках оценку «хорошо» ставит 23% респондентов.
Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова в разговоре с «Ведомостями» пояснила, что такие данные объясняются не инфраструктурой, а формированием потребностей граждан: «В поселке есть дом культуры ―– и супер! Значит, и с культурой у нас все хорошо. А в городах-миллионниках, несмотря на то что есть большой выбор, у людей нет времени из-за работы. Появляется состояние фрустрации».
Что могут сделать НКО
Три четверти респондентов отметили конкретные задачи НКО в этой области. Чаще всего они говорили о том, что среди них ―активная работа в сфере культуры и оказание услуг населению (38%), контроль работы учреждений культуры (35%) и информирование общества о качестве работы учреждений культуры (26%). Пятая часть опрошенных (20%) считают, что НКО могут привлекать волонтеров, ― «тех, кто добровольно безвозмездно трудится». О том, что НКО могут привлекать денежные пожертвования, говорят столько же участников опроса (20%). Руководители НКО (опросили 975 человек) чаще других отвечали, что профильные организации могут оказывать услуги населению (63% против 38%) и привлекать волонтеров (44% против 20%). Мерсиянова пояснила «Ведомостям», что волонтерский ресурс для НКО более доступен, чем сбор денег. Социолог Денис Волков, анализируя поведение граждан, говорит об обратном. По его оценке, около 30% россиян жертвуют деньги на общественно полезные цели, а волонтерской деятельностью занимается 8–9% граждан. «Практически в 3 раза чаще люди сдают деньги, потому что это проще. Ты отправил эсэмэской или еще как-то. Явно это более распространено, чем волонтерство, которое требует сложного участия», – сказал «Ведомостям» он.
К примеру, в Москве культурные стандарты выше, чем в среднем по стране, рассказал «Ведомостям» социолог Сергей Белановский. По его мнению, в столице большое предложение в плане проведения досуга, из-за чего москвичи становятся разборчивыми в культуре. Влияет и высокий уровень образования, говорит социолог. Все это приводит к значительной критике культуры жителями столицы, заключил он: «И это, кстати, нормально. Я думаю, что во всех странах так».
За последние 10 лет доля позитивных оценок населением уровня развития культуры возросла. В 2013 г. 13% опрошенных называли уровень российской культуры хорошим (в 2023 г. такую оценку поставили 28% респондентов). По словам Мерсияновой, культура, в принципе, всегда получает высокие оценки, потому что люди соприкасаются с ней реже, чем со здравоохранением или образованием, где удовлетворяют свои базовые потребности и более остро ощущают состояние отрасли.
Белановский также считает, что население всегда довольно культурой, «тем, что дают»: «Главное – не спрос, а предложение. <...> Мне трудно себе представить, чтобы люди в каком-нибудь городе собрались на митинг по поводу того, что им дают нечто низкопробное».
В подготовке материала участвовала Анна Киселева