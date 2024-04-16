Большинство россиян довольны уровнем отечественной культуры

Что могут сделать НКО

Три четверти респондентов отметили конкретные задачи НКО в этой области. Чаще всего они говорили о том, что среди них ―активная работа в сфере культуры и оказание услуг населению (38%), контроль работы учреждений культуры (35%) и информирование общества о качестве работы учреждений культуры (26%). Пятая часть опрошенных (20%) считают, что НКО могут привлекать волонтеров, ― «тех, кто добровольно безвозмездно трудится». О том, что НКО могут привлекать денежные пожертвования, говорят столько же участников опроса (20%). Руководители НКО (опросили 975 человек) чаще других отвечали, что профильные организации могут оказывать услуги населению (63% против 38%) и привлекать волонтеров (44% против 20%). Мерсиянова пояснила «Ведомостям», что волонтерский ресурс для НКО более доступен, чем сбор денег. Социолог Денис Волков, анализируя поведение граждан, говорит об обратном. По его оценке, около 30% россиян жертвуют деньги на общественно полезные цели, а волонтерской деятельностью занимается 8–9% граждан. «Практически в 3 раза чаще люди сдают деньги, потому что это проще. Ты отправил эсэмэской или еще как-то. Явно это более распространено, чем волонтерство, которое требует сложного участия», – сказал «Ведомостям» он.