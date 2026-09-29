Ученые сочинят философский мастер-план о будущем России

Властям постоянно нужна «экспертная поддержка о том, где работает, где не работает, как нужно сделать, как поменять вектор и те ресурсы, которые есть, перенаправить или перераспределить», сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров. По его словам, ведомство готово стать партнером для молодых ученых с точки зрения реализации идей, которые будут предложены в ходе дискуссий. «Самое страшное, что может с нами произойти, – это когда мы развиваемся и что-то делаем, не понимая, что в реальности происходит и как мы должны становиться лучше», – заявил он.