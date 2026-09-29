Ученые сочинят философский мастер-план о будущем России

Ученые сочинят философский мастер-план о будущем РоссииВ поездке по Волге на теплоходе «Лебединое озеро» они обсудят сценарии утопии и антиутопии
Власти обратились к молодым ученым за помощью в разработке образа будущего. 120 политологов, философов, культурологов и других специалистов отправились в пятидневную социально-гуманитарную экспедицию «Дигория» (это проект на базе мастерской управления «Сенеж») по Волге на теплоходе «Лебединое озеро». Такой формат апробируется впервые. По окончании поездки исследователи составят «философский мастер-план», который будет представлен Экспертному институту социальных исследований, Росмолодежи и президентской платформе «Россия – страна возможностей», сказал руководитель экспедиции Руслан Шкута, отвечая на вопрос «Ведомостей». Документ включит в себя проект образа будущего в разрезе экономики, политики, религии и т. д., отметил он.
«Достаточно часто нас сравнивают с первым философским пароходом, который был отправлен 104 года назад (на нем были высланы из России ряд известных представителей интеллигенции. – «Ведомости»). Правда, 29 сентября, а мы отходим 28 сентября. Но есть одна очень важная деталь: те философы были отправлены из нашей страны безвозвратно. Наши философы вернутся», – сообщил Шкута. Всего запланировано посещение пяти городов – Москвы, Углича, Мышкина, Ярославля, Дубны.
Властям постоянно нужна «экспертная поддержка о том, где работает, где не работает, как нужно сделать, как поменять вектор и те ресурсы, которые есть, перенаправить или перераспределить», сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров. По его словам, ведомство готово стать партнером для молодых ученых с точки зрения реализации идей, которые будут предложены в ходе дискуссий. «Самое страшное, что может с нами произойти, – это когда мы развиваемся и что-то делаем, не понимая, что в реальности происходит и как мы должны становиться лучше», – заявил он.
«Я убежден, что в ближайшие десятилетия с планеты Земля сбежать не удастся никому, поэтому придется договариваться, но не все пока это понимают. И возможно, вы и есть та самая опора, которая создаст как минимум уверенное будущее для россиян, а как максимум – для всех тех, кто понимает, что мы двигаемся вместе с вами в правильном направлении», – сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.
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Он назвал три ключевых вызова, на которые стоит обратить внимание при проектировании образа будущего. Во-первых, «кардинальным образом» меняет всю экономику искусственный интеллект: «Хочешь ты, не хочешь, он врывается в нашу жизнь, и нужно, обязательно нужно сейчас развивать не только инженерное направление, но и делать акцент на социогуманитарное направление». Во-вторых, это платформенная экономика: по его словам, скорость доставки любого продукта размывает историю занятости и производства. В-третьих, это развитие беспилотных систем и роботизация.
На эту экспедицию возложено много надежд, заявил гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. «Будем стараться, чтобы после экспедиции остались смыслы, идеи, инициативы, предложения, проекты, которые дальше можно будет использовать, потому что впереди у нас у всех много важных, серьезных, острых вызовов, на которые нужны ответы», – сказал он. Один из ключевых, согласился с Бетиным он, это развитие ИИ.
Формат экспедиции предполагает лекции и работу «в полях» – исследователи будут останавливаться в городах и работать с жителями, расспрашивая их о тревогах и видении будущего. «Мы поговорим о вызовах, придем к антиутопиям, оттолкнемся от них, придем к утопиям, из этого некоторого синтеза создадим образ будущего в этих трех направлениях – общество, государство, человек», – пояснил Шкута.
О вызовах будущего перед «российской цивилизацией» в первый день экспедиции расскажет начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. В рамках блока «Антиутопия» (второй день) запланированы лекции архиепископа Саввы и игумена Николая о русской религиозной философии. Доклад о социоантиутопии сделает депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев («Единая Россия»).
Блок «Утопия» сопровождается онлайн-выступлением философа Александра Дугина и очным докладом проректора РАНХиГС Андрея Полосина на тему «Ценностные основания образа будущего России».
В финальный четвертый день запланированы две панельные дискуссии: «Проект будущего: между утопией и антиутопией», где выступят Дугин, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов и директор Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Володенков, а также «Техно-будущее: философия, технологии, будущее», где выступит, например, завкафедрой философского образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина.
Такого рода активности не новы – раньше, например, подобное организовывал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, когда плавал на теплоходе с партактивом, напоминает политолог Александр Немцев. «Они в городах останавливались, там было какое-то движение и обучающая программа на корабле. Эта технология частично, наверное, взята оттуда», – полагает он. В целом же это мероприятие – скорее тимбилдинг для гуманитарных специалистов, которые часто варятся в собственном соку и не знают, чем живут их коллеги и граждане, сказал Немцев «Ведомостям».