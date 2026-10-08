США обвинили Мадуро и его жену в пытках политических оппонентов

В январе Соединенные Штаты вывезли Мадуро и его жену из страны. Их захватили в собственном доме. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.