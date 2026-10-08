США обвинили Мадуро и его жену в пытках политических оппонентов
США предъявили дополнительные обвинения бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес. Соединенные Штаты предполагают, что они пытали политических оппонентов, чтобы сохранить свою власть. Об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно обвинительному заключению, поданному в федеральный суд Манхэттена, супругам было выдвинуто обвинение в сговоре с целью применения пыток в дополнение к обвинениям в незаконном обороте наркотиков.
Так, прокуратура Манхэттена заявила, что в 2013 г. Мадуро якобы применил пытки к военнослужащему, которого он подозревал в подготовке госпереворота.
Кроме того, Reuters сообщило, что адвокаты Силии Флорес пытаются добиться ее освобождения из-за ухудшения здоровья. Защита ссылается на необходимость прохождения Флорес кардиологического обследования и восстановления. Предполагается, что необходимое лечение продлится до следующего года. Однако сторона обвинения настаивает на том, чтобы оставить Флорес в тюрьме. Прокуратура отмечает, что в противном случае высок риск побега и возможного запугивания свидетелей.
В январе Соединенные Штаты вывезли Мадуро и его жену из страны. Их захватили в собственном доме. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.