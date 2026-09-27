Дело Усольцевых закроют при исключении версии преступления
Следствие может закрыть дело об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае, если установит, что преступление против них не совершалось. Об этом ТАСС рассказал адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.
По его словам, срок следствия может продлеваться при необходимости или оно может быть приостановлено, а затем возобновлено, если все возможное на текущий момент выполнено. Прекратить дело, по его словам, можно только при достоверном установлении, что люди пропали не из-за преступления, а по иным причинам – несчастный случай, нападение животных, а может, они живы и где-то прячутся. Кравченко отметил, что предельных сроков по таким делам нет: продлевать их могут председатель СК РФ или его заместители – сколько потребуется.
Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 г. Они покинули базу отдыха и перестали выходить на связь. Была организована поисковая операция. 2 октября правоохранители обнаружили в лесу у поселка Кутурчин принадлежащую семье машину. По словам очевидцев, туристы с большими рюкзаками направлялись в сторону горы Буратинка. 12 октября волонтеры завершили активную форму поиска Усольцевых. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин в декабре 2025 г. сообщил, что у следствия приоритетной остается версия несчастного случая.