Дело Усольцевых закроют при исключении версии преступления

По его словам, срок следствия может продлеваться при необходимости или оно может быть приостановлено, а затем возобновлено, если все возможное на текущий момент выполнено. Прекратить дело, по его словам, можно только при достоверном установлении, что люди пропали не из-за преступления, а по иным причинам – несчастный случай, нападение животных, а может, они живы и где-то прячутся. Кравченко отметил, что предельных сроков по таким делам нет: продлевать их могут председатель СК РФ или его заместители – сколько потребуется.