Зона поиска Усольцевых в Красноярском крае будет оцеплена
При возобновлении поисковых мероприятий зона поисков семьи Усольцевых, пропавшей в турпоходе в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 г., будет оцеплена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии, расследование уголовного дела по факту исчезновения Усольцевых продолжается. В 2025 г. розыск был приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий. СК организовал дополнительные поисковые мероприятия с участием спасателей, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников «ЛизаАлерт» и волонтеров. Будут применяться беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника. Следователи и криминалисты определили участки поиска по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья. В поисках участвуют около 80 человек.
В сентябре 2025 г. супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка и перестали выходить на связь. Активные поиски были завершены 12 октября. Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Рассматриваются различные версии произошедшего, включая преступление, но приоритетной остается версия несчастного случая. 17 апреля в региональном поисково-спасательном отряде сообщили, что спасатели вновь приступят к поискам семьи.