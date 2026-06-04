Зона поиска Усольцевых в Красноярском крае будет оцеплена

По данным Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии, расследование уголовного дела по факту исчезновения Усольцевых продолжается. В 2025 г. розыск был приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий. СК организовал дополнительные поисковые мероприятия с участием спасателей, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников «ЛизаАлерт» и волонтеров. Будут применяться беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника. Следователи и криминалисты определили участки поиска по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья. В поисках участвуют около 80 человек.